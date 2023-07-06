Erdoğan’dan Stoltenberg’e tebrik

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görev süresinin uzatılması nedeniyle tebrik mesajı yayımladı. Erdoğan, mesajında, "NATO Konseyi'nin kararıyla Genel Sekreterlik görevi bir yıl uzatılan değerli dostum Jens Stoltenberg'i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Zorlu sınamalarla karşı karşıya olduğumuz ve güvenlik ihtiyacının had safhada olduğu bir konjonktürde, Sayın Stoltenberg'in çalışmalarıyla ittifakımıza ve küresel barışa önemli katkılar sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, İsveç'in NATO üyeliği süreci, Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler ile bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.