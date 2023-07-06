Şehit diplomatın katili öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın Irak İstihbarat Sorumlusu Hasan kod adlı Celal Kaya, Irak'ın Sülaymaniye kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen nefes kesen bir operasyon ile etkisiz hale getirildi. Irak'ın Erbil şehrinde, 17 Temmuz 2019'da Türk Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin de azmettiricisi olan Hasan kod adlı Celal Kaya, uzun zamandır Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteriyordu.

BİLGİ TOPLUYORDU

Geçmiş dönemde örgütün yurtiçinde ve yurt dışında yürüttüğü eylem ve katılım faaliyetlerini bizzat organize eden, terör örgütü PKK'nın istihbarat yapılanmasında sorumlu seviyede faaliyet gösteren Kaya'nın liderlik ettiği şebeke, Irak'ın kuzeyinde harekat yapan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, PKK tarafından yapılacak eylemler öncesi istihbarat toplanması, Türk kamu görevlilerinin alıkonulmasına yönelik terör eylemlerinin planlanmasını yürütüyordu.

EKİP SIK SIK DEĞİŞTİ

Terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağı ile takip eden MİT, saha ajanları vasıtasıyla örgüt mensuplarının gizlilik içerisinde hareket ettiğini tespit etti. Sahadaki kaynaklarını belirli aralıklarla bölgeye sevk eden ve Kaya'ya dair istihbarat elde eden MİT, dikkat çekmemek adına bölgede bulunan ekibini de sık sık değiştirdi. Kimi zaman bilinen istihbarat tekniklerinin de ötesine geçilerek, birbirinden tamamen habersiz "istihbarat

şebekeleri" kullanıldı ve Kaya'nın faaliyetleri adım adım takip edildi. Uzun süre boyunca yerel istihbarat ağındaki ajanların kullanılmasıyla yeri ve konumu tespit edilen Hasan kod adlı Celal Kaya, özellikle MİT'in nitelikli insan kaynaklarının efektif kullanılması sonucu an be an takip edilerek operasyon için uygun şartların oluşması beklendi.

UYGUN ZAMAN BEKLENDİ

Örgütün istihbari ağına ağır bir darbe indirmek amacıyla en uygun olan zamanda MİT'in düğmeye basması ile operasyon başarı ile tamamlandı. Celal Kaya etkisiz hale getirildi.