CHP’li Belediye ‘Demokrasi Sınavı’nda yine sınıfta kaldı

Disk/Genel İş Sendikası seçiminde CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün desteklediği adayın karşısındaki listede yer aldığı için önce 3 gün yevmiyesi kesilen, ardından da işten çıkarılan işçi, belediyeye açtığı işe iade davasını kazanmasına rağmen işe alınmadı. Kıdem tazminatını geçen yıla göre hesaplayarak, hesabına yatıran belediye yetkilileri, personelin işine son verdi. Belediyenin Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü (MUSKİ) Abone İşleri Daire Başkanlığında çalışan Ramazan Bozoğlu'nun kıdem tazminatını geçen yılın rakamlarına göre hesaplayan CHP'li büyükşehir belediyesi Bozoğlu'nun hesabına 128 bin 482,55 lira yatırdı. Bozoğlu, belediyenin demokrasi sınavında bir kez daha sınıfta kaldığını söyledi. Kendisiyle birlikte başka kişilerin de işten çıkarıldığını söyleyen Bozoğlu, "Belediyenin bu tutumu toplu sözleşmede yer alan maddeye de aykırı. Hukuk mücadeleme devam edeceğim" dedi.

ENGELLİ İŞÇİYE ACIMADILAR

MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 'İhtiyaç olmadığı' gerekçesiyle işten çıkarılan yüzde 75 görme engelli 42 yaşındaki Gökhan Kütahya, işe iade edilmesi yönünde belediyeye açtığı davayı kazandı. Kütahya, "Mahkeme, işten çıkarılmamın haksız olduğuna ve MUSKİ'deki işime iade edilmeme karar verdi" dedi.

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