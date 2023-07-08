İyi Parti’de para konuşuyor

İYİ Parti'deki çalkantıların ardı arkası kesilmiyor. İYİ Parti'nin kurucuları arasında bulunan, aynı zamanda 2. Bölge 3. sıradan milletvekili adayı gösterilen Arzu Yıldırım, MHP'ye katıldı. Yıldırım, İYİ Parti'de liyakatın olmadığını ve maddi çıkarların önemli olduğunu gördüğü ve aldığı kararla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

'ÖZÜR DİLİYORUM'

Arzu Yıldırım'ın rozet töreni MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in de katılımıyla il binasında gerçekleştirildi. Törene MHP İl Yönetimi tam kadrosu katıldı. İYİ Parti'den ayrılma kararını aylar önce verdiğini dile getiren Yıldırım, "23 yıllık iş hayatımda kurum ortaklığı, iş yöneticiliği ve öğretmenlik yaptım. En büyük gururum da Atatürkçü, vatansever yılında ise binlerce evlat yetiştirmekti. 16 yaşından beri Ülkü Ocakları'nda yer alıyorum. 2017 yılında ise bir hayale kapıldım ve bu hayalin peşinden gittim, partimden ayrıldım. Ardından İYİ Parti Bayraklı ilçenin kuruluşunda da bulundum ve İzmir İl Başkanlığı'nda çeşitli komisyonlarda görev aldım. 2023 seçimlerinde milletvekili aday adayı oldum ve temayül yoklamasında 1. çıktığım halde listede 3. sıradaydım. İYİ Parti'de listelerin maddi üstünlüğe göre belirlendiğini çok net gördüm. Tüm partili arkadaşlarımdan ve Genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'den özür diliyorum" dedi.

MHP BABA OCAĞIDIR

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise, "MHP ülkücülerin baba ocağı, ana kucağıdır. Hepimize hayırlı olsun. İYİ Parti'de istifalar sürüyor, her hafta katılımlar yapacağız" dedi.