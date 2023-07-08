Ömür biter, CHP’de oyun, entrika bitmez

CHP

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında 13'üncü kez hezimete uğramasına rağmen, koltuğuna yapışması CHP'yi karıştırdı. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında devam eden, 'DEĞİŞİM' kavgası, CHP derinliğinde savaş pozisyonuna evrilecek. DEĞİŞİMCİLER/ GELENEKÇİLER

MÜCADELESİ CHP derinliğinde yeni boyutlar kazanırken, yenı bombalar patlayacak.

CHP derinliğinde iki cephe...

1)DEĞİŞİMCİLER:

Ekrem İmamoğlu'na destek çıkan E. Parti sözcüsü-genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan, Engın Altay, Tanju Özcan, Prof.

Tolga Yarman.

2)GELENEKÇİLER:

Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen, yeni MYK üyeleri, E.Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı - Canan Kaftancıoğlu, Gürsel Tekin, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen.

SHP E. Genel Başkanı Murat Karayalçın, Kılıçdaroğlu'na destek veriyor, farklı bir parti revizyonu öneriyor.

DÜNE KADAR KEMAL

KILIÇDAROĞLU'NUN en güvendiği isimlerden Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın, Ekrem İmamoğlu cephesine mermi taşıyacak içerikte 'Kılıçdaroğlu'nu ikna edelim, çekilsin' çıkışını İngiliz BBC'ye yapması, savaşa yeni boyutlar kazandırdı.

İSTİFA ÇAĞRILARI

Bu yeni cephe açılışına CHP'nin derin adamı E.

Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın (görevden ayrılması sonrasında sessizlığını koruyor, zamanlama yapıyordu) sağ kolu Canan Kaftancıoğlu tam cepheden Ekrem İmamoğlu'nu bombaladı.

İstifa çağrılarının yapıldığı Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkan Kaftancıoğlu, "Yakışmayacak bir şekilde itibarsızlaştırılıyor.

Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı CHP'de çok büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu profilinde birisi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı" dedi.

Bir süredir aralarının bozuk olduğu gözlenen Ekrem İmamoğlu hakkında Canan Kaftancıoğlu'nun konuşturan ismin Oğuz Kaan Salıcı olduğu biliniyor.

'İTİBARSIZLAŞTIRILIYOR'

Oğız Kaan Salıcı'nın sağkolu CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim yenilgisinin ardından istifa çağrılarının yapıldığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıkarak, bombaları patlattı: "Bugünlerde 'Gitmeli, bırakmalı' diye bence yakışmayacak bir şekilde Genel Başkan Kılıçdaroğlu itibarsızlaştırılıyor, bunun korkunç karşısında olduğumu bir kez daha söylemek isterim. KILIÇDAROĞLU OLMASAYDI, İMAMOĞ-

LU PROFİLİNDE BİRİ İBB

BAŞKANI ADAYI OLAMAZDI.

Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin - Genel Başkan'ın ifadesiyle söylüyorum- güvenli limana ulaşabilmesi için örgütlü yapısının da güçlendirilerek

umutsuz olan kesimleri yeniden umutlandırabilmeyi Kılıçdaroğlu'nun başarabileceğine inanıyorum." Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aydın liste başına koyarak Milletvekili olmasını sağladığı Bülent Tezcan'ın çıkışı, CHP içindeki kavganın SAVAŞA evrılmesıne yol açtı. 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında CHP'de 'değişim' tartışmalarına sürpriz şekilde katılan Bülent Tezcan, 'lider kadrosu değişmeli' sözlerıyle gündem olmuştu.

"Ekrem İmamoğlu'nun önünü açmak lazım. Yeni dönemde yenilenmek için kadro hareketi gerekiyor. Benim beklediğim sayın genel başkanın bırakmasıydı.

Ancak bırakmadı."

DEĞİŞİM İÇİN TOLGA

Prof. Dr. Tolga Şardan başkanlığında, CHP'de "İlke ve Demokrasi Hareketi" isimli grup dikkati çeken bir çıkış yaptı: "Milyonlar istiyor, Kılıçdaroğlu, liderliği bırakmalı.

Karar kurultayındır. Açık söyleyeyim; etrafındaki yapı onu kolaydan bırakmaz. Şu ki; işaret ettiğim fikri zenginliği, coşku rüzgarını oluşturamazsak, falımız kapalıdır. Yani sözünü ettiğim yapı ve Kılıçdaroğlu kalabilir pek tabii, ancak CHP çok irtifa kaybeder." Harekete imza verenler tanınmış CHP'liler. Örsan Öymen Algan Hacaloğlu, Cezmi Doğaner, Dilek Akagündüz, Ergun Çankaya, Nur Serter, Türker Ertürk, Ayhan Baha Tuğsuz, Necla Arat ve Utkan Güneş.

İKİ CEPHENİN PLANLARI

CHP derinliğindeki savaşın iki cephesinde, Kılıçdaroğlu'nu terkeden Bülent Tezcan, diğer cephede E. Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı konumlanmış durumda. Oğuz Kaan Salıcı ve sağ kolu Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun en etkılı destekleyicileri. Oğuz Kaan Salıcı, teşkilatlara hakim. Kemal Kılıçdaroğlu sonrası genel başkanlık için geniş boyutlu çalışmalar yaptı.

Zaten, Ekrem İmamoğlu'nu yeme operasyonlarını Oğuz Kaan Salıcı - Canan Kaftancıoğlu, uzun süredir yürütüyor.

Son yapılan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu 81 il Başkanının desteklediği deklarasyonu perde gerisinde Salıcı ve ön saflarda Canan Kaftancıoğlu hazırlattı.

Oğuz Kaan Salıcı - Canan Kaftancıoğlu (Arkalarında 10 Aralıkçı Sol - sosyalist - HDP'ye yakın etkili bir kadro var) yerel seçimler sonrası, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayrılmak zorunda kalması ihtimali üzerine GENEL BAŞKANLIK İÇİN hazırlanmış durumdalar. Bu nedenle, CHP Savaşı'na bu iki cephe üzerinden değerlendirme yapmakta yarar var. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul sokaklarına astırdığı, KAZANDIK, İSTANBUL KAZANDI afişleri ile gerçekleşen hamleye karşı, Canan Kaftancıoğlu, 'İstanbul'u CHP teşkilatı ve diğer bize destek olan partiler ile kazandık' demesi, yeni karşı hamlelerle sürecek gibi görünüyor.

SONUÇ

CHP'de mahalle delege seçimleri başladı.

Savaş meydanları TEŞKİLAT OLACAK. Temmuz ayı sonuna kadar sürecek. 5 AĞUSTOS'TA İLÇE BAŞKAN ve yönetimleri seçimlerine geçilecek. 15 Ekim'e kadar Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu kadroları arasında İL BAŞKANLARI çekışmelerine tanık olacağız.

Özellikle Ekim aynının başlarında yapılacak İSTANBUL/ANKARA/İZMIR İL

KONGRELERİ çok ses getirecek savaşa sahne olacak EVET. CHP'DE OYUN

BITMEZ. ENTRİKA BITMEZ.

AYAK OYUNLARI BİTMEZ