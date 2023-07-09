Karabağlar CHP’de büyük kriz!

CHP İzmir'de seçim maratonu devam ediyor. İzmir'in 47 mahallesinde delege seçimleri için CHP üyeleri sandık başına gitti. Karabağlar'ın Üçkuyular Mahallesi'nde ise seçime 1 saat kala seçim iptal edildi. CHP'de delege seçimleri için kıyasıya rekabet devam diyor. 5 ilçe 47 mahallede CHP üyeleri için sandık kuruldu. Bayraklı, Menemen, Buca, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde CHP üyeleri sandık başına gidecek.

22 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Karabağlar Üçkuyular Mahallesi'nde, dün 11.00'de yapılacağı ilan edilen seçimin 1 saat kala iptal edildiği öğrenildi. Tek liste gidilecek seçimde CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek'in, listeye bazı isimler yazdırmak istediği, bu durumun kabul görmemesi üzerine seçimin iptal edildiği ileri sürüldü. Öte yandan Sözüpek, üyelere yeniden 'uzlaşı sağlanmadığını belirten bir mesaj göndererek seçimin 22 Temmuz'a ertelendiği bilgisini paylaştı.