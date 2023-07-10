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Haberler Politika ‘Binali Yıldırım anjiyo oldu durumu iyi’

Binali Yıldırım anjiyo oldu durumu iyi’

‘Binali Yıldırım anjiyo oldu durumu iyi’
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile ilgili sosyal medyada bir dezenformasyon ortaya atıldı. Edinilen bilgiye göre; Yıldırım, rutin kontrollerini yaptırmak için doktora gitti, yapılan anjiyo işlemi sonrası da evinde istirahat ederek çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Binali Yıldırım'ın durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim."
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