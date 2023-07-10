CHP’li Özel’in tazminat ödemesine hükmedildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in müvekkiline yönelik ifadeleri nedeniyle bugüne kadar farklı dosyalardan toplam 58 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildiğini söyledi. Tunç, şunları kaydetti: "CHP'li Özgür Özel'in, Sayın Fahrettin Altun hakkında söylediği yalanlara karşı açtığımız bir diğer davada 10 bin lira tazminat daha ödemesine hükmedildi. Böylece şu ana kadar farklı dosyalardan toplam 58 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Diğer davaları devam etmekte."