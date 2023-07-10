FETÖ ve PKK, sızma planlarını birlikte yapıyor

Terör örgütleri FETÖ ve PKK'nın işbirliği gün geçtikçe yeni olaylarla ortaya çıkamaya devam ediyor. Daha önce her iki örgüt militanının birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken ya da Yunanistan'dan ülkemize girmeye uğraşırken yakalandığını Millî Savunma Bakanlığı duyurmuştu. FETÖ'cülerin ve PKK'lıların yan yana, hududu aşmaya çalışması da dikkatlerden kaçmamış, sızma faaliyetlerinde birlikte plan yaptıklarını ortaya çıkarmıştı. Bakanlık kaynaklarından edinilen son bilgiye göre de Kırklareli'ne bağlı Dereköy Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde Bulgaristan'dan ülkemize girmeye çalışan 2 şahsın yakalandığı belirtildi. Yakalanan şahıslardan birinin Elazığ nüfusuna kayıtlı olduğu ve öğretim görevlisiyken FETÖ'cülükten ihraç edildiği belirlendi. Diğer şahsın da Mersin nüfusuna kayıtlı olduğu ve PKK/KCK'lı terör örgütüne üye olmaktan dosyası olduğu tespit edildi.