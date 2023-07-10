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Haberler Politika Özcan: Yılan gibi CHP’ye mezhepçiliği soktu

Özcan: Yılan gibi CHP’ye mezhepçiliği soktu

Özcan: Yılan gibi CHP’ye mezhepçiliği soktu
Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne doğru "değişim" yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, basın toplantısı düzenlendi. Kahramankazan yakınlarında konuşan Özcan, "Kemal Kılıçdaroğlu adeta yılan gibi CHP'ye mezhepçiliği soktu" dedi. Eski genel başkanların inancını ve etnik kökenini kimsenin bilmediğini vurgulayan Özcan, "Ama kendisi, kurultayda kendi mezhebini seçilmek için açıklayan ilk genel başkan oldu. Bu son derece utanç vericidir ve parti programına da açıkça aykırıdır" dedi. Özcan, "Kimse bu partide etnik alt kimlik milliyetçiliği yapamaz, mezhep milliyetçiliği yapamaz. Ben CHP içinde etnik milliyetçilik, mezhepçilik yapmak isteyen varsa onlara şu çağrıda bulunuyorum: Lütfen kendinize uygun bir parti bulun veya parti kurun. CHP'nin genel başkanı Kürt olabilir, Türk olabilir, Alevi olabilir, Sünni olabilir. Ama hiçbir zaman alt kimliğini, mezhebini öne çıkartamaz" dedi.
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