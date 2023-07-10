Seferihisar rallisine hoşgeldiniz!

Yolların adeta köstebek yuvasına döndüğü İzmir'de bir örnek de Seferihisar'dan geldi. Spor spikeri Emre Tilev, Seferihisar'da ralli parkuruna benzettiği yolda video çekerken CHP'li Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'den de bahsetti. Tilev yolculuğu esnasında, "Seferihisar medeniyetin beşiğinde, medeniyetler dünyasında ralli şampiyonasına hoş geldiniz. İsmail başkanı da bekliyoruz. Her yer çukur. Çukursuz bir yer var mı? Burası dağ yolu falan değil efendim. Bildiğiniz Seferihisar Akarca'da 40 bin kişinin yaşadığı yer" dedi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'hizmet'ten bir haber belediyecilik anlayışı artık İzmirli vatandaşın canına tak ettirmiş durumda. Tilev de, Seferihisar'ın çukurlu yollarıyla ilgili çektiği videoda Tunç Soyer'i ti'ye aldı.

'ÇUKUR OLMAYAN YER VAR MI'

Spor spikeri Emre Tilev, İzmir'in Seferihisar ilçesinde, köstebek yuvasına dönmüş rezil yollarını ralli yarışı sunar gibi anlattı. Tilev, yollarda yaşanan rezil durumu, "Sağda bir çukur, solda bir çukur, çukur olmayan yer var mı?" dedi.