Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 15 Temmuz'un, milletin çıplak elleriyle darbeler parantezini kapattığı, tuzakları bozduğu, teröristlere geçit vermediği, cesareti ve inancıyla hain planları boşa çıkardığı kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Altun, "15 Temmuz ruhu geleceğimizin sigortası. Cumhurbaşkanımızın gecenin karanlığını aydınlatan çağrısı, duruşu ile milletimizin basireti ve şanlı direnişiyle yazdığı destanı unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.