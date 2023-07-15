Demokrasi treni törenle uğurlandı

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle 2 ay hizmet verecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katıldığı törenle Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı'ndan uğurlandı.'Türkiye Yüzyılı Kahramanları' temasıyla giydirilip, 15 Temmuz görselleriyle süslenen trenin ilk seferi için düzenlenen törende konuşan Bakan Uraloğlu, "Tüm Türkiye bir ve beraber olarak 'FETÖ' denilen 40 yıllık karanlık hazırlığı bir günde yıktık. Tek yürek ve tek bilek olarak darbecilere karşı yürüttüğümüz destansı direnişle dosta ve düşmana Türkiye'nin asla esir edilemeyeceğini, Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini gösterdik. Şunun iyi bilinmesi gerekir ki, bu ülkede; ezan dinmez, bayrak inmez, bu millet darbelere geçit vermez" dedi.