İstiklal ve istikbal mücadelemiz sürecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde çarpıcı açıklamalar yapan AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, "Türkiye Yüzyılı'nı yazarken bütün terör örgütlerini alt ederken, istiklal ve istikbal mücadelemiz sonsuza kadar aynı kararlılıkla sürecektir" dedi. FETÖ terör örgütü temsilcileri tarafından ülke bütünlüğünün hedef alındığı 15 Temmuz gecesi, Türk milletinin kendi kaderine sahip çıkmanın büyük iradesini gösterdiğini dile getiren Bursalı, "Bundan önceki darbelerden çok farklı olarak hem millet hem meşru siyaset kurumları ve temsilcileri ile medya ve tüm STK'lar da bu iradeye dahil olmuştur. Bu büyük buluşmanın siyaseten vücut bulduğu bir başka büyük uzlaşma da Cumhur İttifakı çatısı altında olmuştur" dedi.

İSTİKRAR YERLEŞTİ

Bursalı sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti ve MHP'nin bu ittifakı, Cumhuriyet döneminin en önemli, en anlamlı ittifakıdır. "İşte bu büyük buluşmanın yedinci yılında siyaset kurumuna 'yerli ve milli' olarak adlandırılan yepyeni bir siyasi kalıp ve kategori yerleşirken Türkiye'nin yurt dışında milli çıkarları daha güçlü savunulabilmiştir. Aynı şekilde, dışarıdan saldırılar ve operasyonlara karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma refleksi hiç olmadığı kadar güçlenmiştir. Bugün, terörle mücadele başta olmak üzere bütün saldırılara yönelik elde edilen başarıda bu şuur ve bilincin etkisi, katkısı doğrudan vardır. 15 Temmuz destansı direnişin yedinci yılında siyaset kurumuna karşı güven duygusunun ve siyasi istikrarın artık yerleşik hale gelmesinde de aynı şuur ve bilincin katkısı bulunmaktadır."

'SİPARİŞ ÜZERİNE DEGİL MİLLİ ŞUURLA YOLA ÇIKTILAR'

Bursalı, "Ya istiklal ya ölüm diyen, tam bağımsızlık uğruna can vermekten, bedel ödemekten kaçınmayan, sipariş üzerine değil, seçim zamanlı değil, bir milli şuurla yola çıkan anlayış galip geldi. Tüm hayatını demokrasiye adayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nı yazarken bütün terör örgütlerini alt ederken, istiklal ve istikbal mücadelemiz sonsuza kadar aynı kararlılıkla sürecektir" diye konuştu.