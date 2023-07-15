O gece hiç korkmadan milli iradeyi savunduk

Türk halkı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha haykırırken AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan çarpıcı açıklamalar geldi. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin bombaladığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan Çankırı, tarihi gecede yaşadıklarını Yeni Asır'a anlattı.

'DEMOKRASİNİN TEZAHÜRÜ'

Orada milli iradeyi yere düşürmemek için atılan tüm bombalara ve açılan tüm ateşlere rağmen canları pahasına pes etmediklerini belirten Çankırı, "Milletimizin kahramanlık destanı olan 15 Temmuz hain darbe girişiminde, FETÖ'cü darbecilerin hedeflerinden biri de milli iradenin tecelligahı, demokrasimizin tezahürü Türkiye Büyük Millet Meclisi idi. Sokaklar, caddeler gibi Meclis de o gece darbeye direndi. Bizler de milletvekilleri olarak hiç düşünmeden Meclis'e koştuk. Darbeciler, bizler Genel Kurulda iken Meclis'i hedef aldı. Milli iradenin kalbi o gece ağır yara aldı ama dimdik ayakta kaldı. İnanın o gece, en ufak bir korku hissetmedik" dedi.

HİÇBİR ŞEY YILDIRAMADI

Sabah saatlerinde darbe teşebbüsü tamamen akamete uğratılana ve hainler yakalanana kadar Gazi Meclis çatısı altında dik durduklarını ifade eden Çankırı, "Bizi ne atılan bombalar ne de başka bir şey yıldırabildi. Sabaha kadar bekledikten sonra TBMM'nin dışında bizi bekleyen milletimizle kucaklaştık. O kavuşma anındaki duygularımı tarif edemiyorum. O kucaklaşma öyle coşkuluydu ki, gözlerimden yaşlar boşaldı. O an bu milletin asla teslim olmayacağına bir kez daha kanaat getirdim" şeklinde konuştu.

'DESTAN VE ZAFER'

Türk milletinin 15 Temmuz gecesinde tıpkı Çanakkale'de, Sakarya'da ve İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tek yürek olduğunu belirten Çankırı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kahramanlıklarla dolu şanlı tarihimizin sayfalarına altın harflerle yazılan 15 Temmuz Destanı'nın kahramanı, şehitlerimiz

gazilerimiz ve asil milletimizdir. O gece 240'ı aşkın sivil, polis ve askeri şehit verdik. 2 bin 194 gazimiz var. O gece geleceğine sahip çıkan milyonlar abdestlerini alıp şehadet şerbetini içmek için oradaydılar. Bu milletin gönlünde yer etmiş kim varsa, 15 Temmuz'da zihinlerde onlar canlandı. Bilinmelidir ki; aziz milletimiz Selçuklu'dan bu yana vatanının bölünmez bütünlüğüne yapılan saldırıların farkındadır. Bu bir destandır. Bir zaferdir. 'Allah bir daha İstiklal Marşı yazdırtmasın' diyen Akif'in duasının kabulüdür."

'MİLLETİMİZ MEYDANLARI ALÇAKLARA BIRAKMADI'

15 Temmuz'da Türk tarihinin en alçak darbe girişiminin yaşandığının altını çizen Bölünmez Çankırı, "O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa inen binlerce vatandaşımız her şehirde meydanları alçaklara bırakmamış, vatanına, bayrağına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Gözlerini bir an olsun kırpmadan kendilerini tankların altına atıp, bedenlerini silahlara karşı siper eden vatandaşlarımız tüm dünyaya bir kez daha Türk'ün gücünü ve kararlılığını göstermiştir. 15 Temmuz, bir kez daha tüm dünyaya aziz milletimizin teslim olmayacağını kanıtlamıştır" diye konuştu.