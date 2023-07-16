CHP delege seçimlerinde Tunç Soyer’e soğuk duş

CHP Seferihisar'da delege seçimleri devam ederken, söz sırası önceki gün Tunç Soyer'in köyü olarak bilinen ve zeytinliğe villa inşa ederek yaşadığı Ulamış'ın da içlerinde olduğu 10 mahalledeydi. Ancak seçimler 9 mahallede yapılırken Soyer'in delege seçilemeyeceği endişesi nedeniyle Ulamış'ta adeta sandık üyelerden kaçırıldı.

LİSTEDE YER VERMEDİLER

Seferihisar kamuoyunda "Taban Hareketi" olarak bilinen ve üyelerin uzlaşıyla kendi aralarından aday çıkarması metoduyla oluşturulan listede Tunç Soyer bulunmazken, mevcut ilçe yönetiminin oluşturduğu listede Tunç Soyer yer aldı. İddiaya göre, Tunç Soyer'in diğer listede de yer alması için İlçe Başkanı Senem Gürer Solak, Taban Hareketi'yle görüştü. Ancak, hareket yetkilileri Soyer'e listede yer vermeyi kabul etmedi. Bunun üzerine ne olduysa katılımın az olması gerekçe gösterilerek Ulamış delege seçimleri iptal edildi. Kulislerde konuşulduğuna göre, Taban Hareketi'nin daha iyi organize olduğu ve seçimleri önde götürdüğü anlaşıldıktan sonra, Tunç Soyer'in delege seçilememe riskine karşı seçimin apar topar iptal edildiği iddia edildi.

APAR TOPAR İPTAL

Taban Hareketi'nin kazanması halinde Tunç Soyer seçilemeyecekti. Doğal delege olmasına rağmen kendi mahallesinden seçilemeyen başkan olarak gündeme gelecekti. İşte CHP İlçe Yönetimi bu riski almadı.

SOLAK YALANLADI

CHP Seferihisar İlçe Başkanı Senem Gürer Solak ise 10 mahallenin 9'unda seçimin tamamlanmasına rağmen Ulamış'ta neden iptal olduğuyla ilgili iddiaları yalanlamaya çalıştı. Solak, "Ulamış Mahallemizdeki delege seçimi ilgili yönetmelik maddemize göre yeterli çoğunluğun sağlanamamış olmasından dolayı ertelenmiş olup Sayın Tunç Soyer Başkanımızla hiçbir ilgisi yoktur. Ertelediğimiz Ulamış Mahallesi seçimimiz ilan ettiğimiz gibi 18 Temmuz 2023 tarihinde saat 20.30-22.00 saatleri arasında Köy Kahvesi'nde tekrarlanacak" diye konuştu.

ÖZEL HABER