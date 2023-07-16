Hainlere lanet yağdı

BU HALKA BOYUNDURUK VURAMAYACAKSINIZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7'nci yıl dönümü hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz'un 7'nci yıl dönümünde ülkemizin her bir köşesinde; Türkiye Yüzyılı'nın kahramanı olan şehitlerimizi, gazilerimizi ve ellerindeki Ay Yıldızlı şanlı bayrağımızla hainlere dur diyen milyonlarca vatan evladını en güçlü şekilde anacağız. Ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi haykıracağız: "BAŞARAMAYACAKSINIZ! Milletimizi bölemeyeceksiniz! Bayrağımızı indiremeyeceksiniz! Vatanımızı parçalayamayacaksınız! Devletimizi yıkamayacaksınız! Ezanlarımızı susturamayacaksınız! Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz! Bu halka boyunduruk vuramayacaksınız" ifadelerini kullandı.

ŞANLI TARİHİMİZE YAZILAN BİR KAHRAMANLIK DESTANI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Işıkhan, şunları kaydetti: "Hain terör örgütü FETÖ tarafından yapılan kanlı darbe girişiminin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve aziz milletimizin onurlu mücadelesiyle engellendiği 15 Temmuz, şanlı tarihimize yazılan yeni bir kahramanlık destanı ve hıyanet şebekesinin hezimet günü olarak tarihe geçmiştir. Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları müsterih olsun, canınız pahasına koruduğunuz emanetiniz emin ellerde. Aziz şehitlerimize rahmet, gazilerimize esenlikler diliyorum. Vatan size minnettardır. Unutmadık, unutturmayacağız. Türkiye geçilmez."

KURTULUŞ MÜCADELESİNİ HEP BİRLİKTE KAZANDIK

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen törende darbe girişiminde şehit olan 15 Temmuz şehitlerini ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu törende Bakan Tekin, şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Törende bir konuşma yapan Bakan Tekin, 15 Temmuz'da necip Türk milletinin gösterdiği direnişi anmak, gelecek kuşaklara aktarmak için bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Allah bizlere bir daha böyle günler yaşatmasın. O gün Türkiye'yi küresel sermayenin uluslararası güçlerinin sömürgesi haline getirmek isteyen bir yapıyla bir kurtuluş mücadelesi yürüttük. Allah'ın büyük yardımıyla beraber o süreci atlattık" dedi.

DÜNYAYI FETÖ'YE DAR ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Jakarta Büyükelçiliği'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bugün buradan, Jakarta'dan ilan etmek istiyorum. Yeni dönemde de kurumlarımızla tam eş güdüm ve dostlarımızla etkin iş birliği içinde dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz" dedi. Fidan, "Elbette terörle mücadelemiz sadece FETÖ'yle sınırlı değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere terörün her türüyle amasız ve amansız mücadelemiz bizim kırmızı çizgimizdir. İster PKK, ister onun ilintili yapıları YPG, SDG, ister DAEŞ ister DHKP-C olsun devletimizin ve milletimizin bütünlüğüne ve güvenliğine kast eden terör örgütleriyle mücadele temel önceliğimizdir" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "O gece Kurtuluş Savaşı ruhuyla diriliş öyküsü yazan milletimizin tüm bu oyunları bozacaklarını hesap edemediler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hainlerin karşısında dimdik durarak şehadete yürüyen TÜRKSAT çalışanlarımız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz sayesinde yayınlanan çağrısıyla, milyonlar, milletine, bayrağına, vatanına, devletine sahip çıkmak üzere meydanlara indi. Tüm dünya bir kez daha şahit oldu ki Türk milleti bağımsızdır, bağımsız kalacaktır" diye konuştu.

BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDEN YOLLARA DÜŞENLERE SAYGIYLA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Her türlü fitneye ve tehdide karşı toplum olarak müteyakkız olacağız. 'Önce Vatan' diyerek ülkesi için canlarını feda eden aziz şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize ve bir an bile düşünmeden vatanı savunmak uğruna yollara düşen tüm vatandaşlarımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

VATANINA CANLARIYLA SİPER OLANLARI MİNNETLE ANIYORUZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet diyen aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi vatanına canı pahasına sahip çıktı. Türk milletine asla diz çöktürülemeyeceğini destansı bir biçimde tüm dünyaya gösterdi. 15 Temmuz'da vatanına canıyla siper olan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor gazilerimize bir kere daha şükranlarımı sunuyorum" dedi.