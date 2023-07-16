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Haberler Politika Soyer: Bağımsızlığa sahip çıkanların ruhu şad olsun

Soyer: Bağımsızlığa sahip çıkanların ruhu şad olsun

Soyer: Bağımsızlığa sahip çıkanların ruhu şad olsun
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından "Demokrasinin ilkelerinden ayrılmayacağız. Kurtuluş Savaşı ruhuyla egemenliğimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkan şehitlerimizin ruhu şad olsun" sözleriyle 15 Temmuz mesajı paylaştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından yapılan darbe girişiminin 7'nci yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Soyer, şu açıklamayı yaptı: "Demokrasinin ilkelerinden ayrılmayacağız. Kurtuluş Savaşı ruhuyla egemenliğimize ve bağımsızlığımıza sahip çıkan şehitlerimizin ruhu şad olsun."
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