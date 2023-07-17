Başkan Erdoğan’dan Körfez çıkarması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında bugün Suudi Arabistan Cidde'ye geliyor. Cidde'nin ardından Salı günü Katar, Çarşamba günü ise Birleşik Arap Emirliklerine ziyaret gerçekleştirmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan Perşembe günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yeni Ercan Havalimanının açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 200 iş insanıyla Körfez çıkarması yapacak. Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında Türkiye İş Forumları düzenlenecek.

İŞBİRLİKLERİ YAPILACAK

Müteahhitlik, konut, dijital teknolojiler, enerji, turizm, sağlık, gıda, tarım ulaşım finans gibi sektörlerde milyarlarca dolarlık iş birliği ile doğrudan yatırımlar için anlaşmalar imzalanacak. Geçtiğimiz hafta Litvanya'daki diplomasi trafiğini bu hafta Körfez ülkelerinde sürdürmesi beklenen Başkan Erdoğan 200 iş insanıyla Körfez çıkarması yapacak. Somut projeler üzerinden gerçekleştirilen ön görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün başlayacağı ziyaretler kapmasında ikili anlaşma şeklinde resmiyet kazanacak. Bu bağlamda Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yapacağı doğrudan 100 milyar dolarlık yatırımların imzaları atılacak. Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 10 yıl içinde 3 trilyon dolarlık bir yatırım yapılması planlanıyor.