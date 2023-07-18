‘İzmirlilerin canını değil ceplerini düşünüyorlar’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kooperatifler eliyle yaptığı ancak eksik demir ve hatalı beton kullanıldığı ortaya çıkınca mühürlenen Karşıyaka Örnekköy'deki kentsel dönüşüm projesi için çarpıcı açıklamalar yaptı. CHP'li İzmir milletvekillerinin 'Bunlar ıvır zıvır şeyler', 'Bunlar asparagas' sözlerine değinen Dağ, "Bu iş sizin sessizliğe bürünerek, 'Bunlar asparagastır' diyerek üzerini kapatabileceğiniz bir iş değildir. Takke düşmüş kel gözükmüştür. Şu net bir şekilde anlaşılmıştır ki CHP'lilerin gündemi İzmirlilerin canı değil, kendi ceplerinin dolması, makam koltuklarının garanti altında olmasıdır" dedi.

'SIYRILACAĞINI DÜŞÜNDÜ'

AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ve partililerin katıldığı toplantıda konuşan Dağ, "CHP İzmir İl başkanı 'Benim alakam yok' diyerek bu işten sıyrılacağını düşünmüştür. Ancak kendisi kamuoyunun karşısına geçip, İzmir'de herkesin ifade ettiği 'CHP İl başkanının kentsel dönüşüm için kurulan kooperatiflerin genel koordinasyonunu yürüttüğü' konusunda sessizliğini sürdürmektedir" diye konuştu.

'ÇARESİZSENİZ BİZ SİZE YARDIM EDERİZ'

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, olanlar yetmezmiş gibi 'Bu işi namuslu bürokratlarımız ortaya çıkardı' demesinin ardından projede sorumluluğu olan Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı'nı kapatmasının skandal ötesi bir durum olduğuna da dikkat çeken Dağ, "Bu işi yapan kişiler İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kimliğine, İzmir'in adına kara çalmaktadır. Çünkü burada hırsızlığı ortaya çıkaranların cezalandırılması gibi bir garabet vardır. Eğer akıl hocalarınızın yönlendirmeleri sonrasında ciddi bir skandalla karşı karşıya kaldıysanız ve kendinizi çaresiz hissediyorsanız biz size yardımcı olmaya hazırız" diye konuştu.