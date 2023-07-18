Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması durduruldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın durdurulduğunu belirterek, ilgili şartlar uygulandığında Rusya'nın anlaşmaya geri döneceğini bildirdi. Peskov, dün yaptığı açıklamada, süresi dolan Ukrayna ve Rusya'dan tahıl çıkışına yönelik uygulanan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin bilgi verdi. 17 Temmuz'da anlaşmanın süresinin dolduğuna işaret eden Peskov, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi" ifadesini kullandı.

AB'DEN RUSYA'YA KINAMA

AVRUPA Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını bitirmesini kuvvetle kınadıklarını bildirdi. Von der Leyen, konuyla ilgili açıklamasında, "Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin çabalarına rağmen Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimini bitirmeye yönelik hareketini kuvvetle kınıyorum" ifadesini kullandı.

'KÖPRÜ SALDIRISIYLA İLGİSİ YOK'

Anlaşmanın durdurulmasının Kırım Köprüsü'ne saldırıyla ilgisi olmadığına dikkati çeken Peskov, anlaşmanın yerine getirilmemesi halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından böyle bir kararın uygulanacağının daha önceden duyurulduğunu hatırlattı.