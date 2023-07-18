Putin de ‘insani köprü’den yanadır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine gerçekleştireceği ziyaret öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı durdurduğu açıklamasına değinen Erdoğan, "Yapılan açıklamaya rağmen dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Bu arada Dışişleri Bakanım muhatabı ile görüşmelerini yapacak" diye konuştu.

2023 FIRSAT YILI OLACAK

Türkiye'nin çevresinde barış, istikrar ve refah kuşağı oluşturmak için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bunun en kritik adımını bölge ülkeleri ile ilişkileri güçlendirmek teşkil ediyor. 2023 yılını fırsat yılı olarak görüyoruz. Bu sene hem Katar hem Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerimizin tesisinin 50. yıldönümünü kutluyoruz. Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerimiz 1929 yılında tesis edilmişti. İlişkilerimizin dayandığı sağlam temelleri geniş bir iş birliği alanına yaymayı arzu ediyoruz. Ziyaretlerimiz esnasında gündemimiz bu ülkelerle önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Kazan kazan anlayışı ile neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Körfez ülkeleri ile ikili ticaret hacmimiz son 20 yılda 1.6 milyar dolardan yaklaşık 22 milyar dolara yükseldi. Düzenlenecek iş forumları ile bu rakamı çok daha ileri taşımanın yollarını arayacağız. İslam dünyasında yaşanan krizler Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında yakın istişare ve iş birliğini gerekli kılıyor. Ziyaretlerimiz esnasında kardeş ülkelere nasıl yardımcı olacağımızı da konuşma fırsatı bulacağız" şeklinde konuştu.

33 MİLYON TAHIL SEVKİ

Başkan Erdoğan, konuşmasında tahıl koridoru sürecine de değinerek şunları söyledi: "Birinci yılına girmek üzere olduğumuz Karadeniz girişimi diplomatik başarı olarak şimdiden tarihe geçmiştir. Girişim sayesinde dünya piyasalarına 33 milyon tondan fazla tahıl ürünü sevk edildi. Böylece gelir seviyesi düşük birçok ülkenin gıda krizine sürüklenmesinin önüne geçildi. Karadeniz girişiminin devam etmesine atfettiğimiz önemi farklı vesilelerle dile getirdik. Diplomatik gayretlerimizi son günlerde yoğunlaştırdık. Yapılan açıklamaya rağmen dostum Putin'in bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum. Bu arada Dışişleri Bakanım muhatabı ile görüşmelerini yapacak. Biz de seyahatten döner dönmez sayın Putin ile görüşmelerimi yapacağım. Kendisi ile Ağustos ayında ülkemizde bir araya geldiğimizde tüm bu hususları görüşeceğiz. Rus tahıl ve gübresinin sevkinin önünün açılması noktasında nasıl hareket edebileceğimizi de istişare edeceğiz."

'ADİL YAKLAŞIM ARIYORUZ'

Başkan Erdoğan, Suriye ile normalleşme konusunda ise şu ifadelere yer verdi: "Bizim Suriye ile kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil. Kapı açık. Biz Beşar Esad ile görüşme noktasında da kapalı değiliz. Görüşürüz. Bütün mesele onların bize yaklaşım tarzı önemli. Şu anda tabii Suriye'de Esad maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Öyle bir şey olamaz çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz. Adil yaklaşım arıyoruz. Bu adil yaklaşım olduktan sonra bunların hepsini aşarız."

ZİYARETLERDE TOGG HEDİYE EDİLECEK

Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'ın ardından Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaretlerde ayrıca Türkiye'nin gurur kaynağı olan Togg marka araçlar, hediye olarak verilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, perşembe günü de Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 49. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenecek törenlere katılmak üzere Lefkoşa'ya geçecek ve KKTC Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını gerçekleştirecek.

AL SALAM SARAYI'NDA GÖRKEMLİ KARŞILAMA

Başkan Erdoğan, dün akşam Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman tarafından, Al Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Heyetler arası görüşmenin ardından Başkan Erdoğan ve Veliaht Prens Selman ikili görüşme gerçekleştirdi.