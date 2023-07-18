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Haberler Politika Türkiye’nin üyesi oldugu AB güç faktörü haline gelir

Türkiye’nin üyesi oldugu AB güç faktörü haline gelir

Türkiye’nin üyesi oldugu AB güç faktörü haline gelir
Alman basını, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi olması durumunda Birliğin küresel güç faktörü haline gelebileceğini yazdı. Alman Spiegel dergisinde yayımlanan, Alman ekonomist Henrik Müller'in kaleme aldığı makalede, Türkiye ve Ukrayna'nın AB üyesi olmaları durumunda Birliğin küresel güç faktörü, dünya sahnesinde önemli aktör haline gelebileceği belirtildi. Türkiye ve Ukrayna'nın olası AB üyeliklerinin analiz edildiği makalede, her iki ülkenin üye olması durumunda AB'nin birden, alan olarak üçte bir oranında büyüyeceği değerlendirmesi yapıldı ve "Avrupa böylece küresel güç faktörü, dünya sahnesinde önemli bir aktör haline gelebilir" ifadesi yer aldı.
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