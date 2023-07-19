Suudiler Türkiye’den İHA satın alacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Körfez turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentini ziyaret etti. Erdoğan, ziyareti çerçevesinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında doğrudan yatırım, sanayii, enerji, savunma ve iletişim alanlarında 5 anlaşma imzalandı.

DETAYLARI AÇIKLADI

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında imzalanan İş Birliği Sözleşmesi'nin detaylarını açıkladı. Selman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ile iki dost ülke arasındaki askeri ve savunma iş birliği çabaları kapsamında bir savunma iş birliği planı imzaladık" dedi. Suudi Arabistan'ın savunma ve üretim kapasitesini güçlendirmek amacıyla bakanlık ve Baykar şirketi arasında 2 satın alma anlaşması imzalandıklarını belirten Selman, bu kapsamda ülkesinin Türkiye'den İHA satın alacağını duyurdu.

4 ANLAŞMA DAHA İMZALANDI

Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'da Başkan Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında 4 anlaşma daha imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şu şekilde açıklandı: Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı arasında İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasındaki Enerji Alanında Mutabakat Zaptı.

PRENS SELMAN ERDOĞAN'I TOGG İLE OTELİNE BIRAKTI

Suudi Arabistan'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arası görüşmelerin ve imza töreninin ardından Veliaht Prens Selman kendisine hediye edilen TOGG ile Başkan Erdoğan'ı oteline bıraktı.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SAVUNMA SÖZLESMESİ"

BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar da yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

BAE'YE İHRACAT 2 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle ilişkilerinin normalleşmesiyle ülkeler arasındaki ikili ticaret de hızla artıyor. Türkiye ile Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalanmıştı. 2 ülke arasındaki ticaret hacminin 40 milyar dolara kadar çıkarılması hedefi kapsamında ticari ilişkiler gelişmeye devam ederken BAE'ye ihracat, bu yılın ilk yarısında 2 milyar doların üzerine çıktı.

EMİNE ERDOĞAN, İSLAM ESERLERİ MÜZESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Katar'da İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, ziyaretine ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Katar'ın başkenti Doha'nın en etkileyici yapılarından birisi olan İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret ettik. Dünyanın en büyük İslam sanatı koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapan müze, mimarisi ile de şehrin simgelerinden. 1400 yılı aşkın tarihiyle, üç kıtadan toplanan birbirinden kıymetli eserler, İslam mirasının çeşitliliğini gözler önüne seriyor. İslam sanatının en nadide eserlerinden Kabe'nin Anahtarı, Osmanlı Fermanları gibi nice önemli şaheseri yakından incelemek, heyecan verici bir deneyimdi."