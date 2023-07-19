Türkiye ve Katar’dan 50’nci yıldönümüne özel ortak bildiri

Türkiye ile Katar arasında diplomatik ilişkilerin 50'nci yıldönümü münasebetiyle ortak bildiri imzalandı. İşbirliği düzeyini geliştirmeyi amaçlayan yaklaşık 100 belge imzalandığı belirtilirken bildiride, "Ekonomik ve ticari ilişkileri ilerletmeyi içtenlikle arzuluyoruz" ifadeleri kullanıldı. Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani arasındaki heyetlerarası görüşmenin başında imzalanan bildiriye Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar adına ise Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Ekselansları Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Sani imza attı. Bildiride, "İki kardeş ülke arasındaki mevcut işbirliği, Türkiye Cumhurbaşkanı Ekselansları Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin bilge liderliklerinde her geçen gün güçlenmeye devam etmektedir" denildi.

KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Bildiride, "Türkiye - Katar ilişkileri, iki ülkenin kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde, tarihlerinin birçok önemli dönemecinde birbirlerine tereddütsüz destek sağlamaları üzerine inşa edilmiş köklü tarihi bağları yansıtmaktadır. Bunlardan sonuncusu, Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinde sağlanan destekte görülmüştür" ifadeleri kullanıldı. 2015'ten bu yana her yıl bir araya gelen iki kardeş ülke arasında çeşitli sektörlerde ve alanlarda ikili işbirliği düzeyini geliştirmeyi amaçlayan yaklaşık 100 belge imzalandı.