Akşener’i yerden yere vurdular

İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'e karşı istifa çağrıları yapılırken Akşener kendisine muhalif olan parti üyelerini birer birer partiden ihraç etmeye başladı. Partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu eski Başkanı Ethem Baykal, Akşener'e yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

Baykal'ın da içinde olduğu 6 kişi kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilirken Baykal, "Seviye alçakla çukur arasındadır. FETÖ'den şüpheli kişilerin aklanmadan yapacağı siyaset şüpheli kalacaktır. Parti Fetnokrat yapıdadır" diyerek tepki gösterdi.

'HAKKIM SANA HARAM ZEHİR ZIKKIM OLSUN'

İYİ Parti'de kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen Musa Ertugan'dan, Meral Akşener'i yerden yere vurdu.

Musa Ertugan, yaptığı açıklamada "Vay emek dolandırıcısı. Emeklerimizi 'parayı verdim sıramı aldım' diyen kadına ve oğlunun arkadaşına pazarlayıp milletvekili yaptın. Sandık oylamalarında hile yapılmasına müsaade ettin. Çok sinsice davrandın, herkesi kullandın. Kimlere ne tuzaklar kurduğunu konuşacağız. 2016 yılında Sinan Oğan için kurmamı istediğin tuzağı anlat milletimiz bilsin. Herkesi ters düz yaptın, kalleşçe.. Parti içinde insanları birbirine düşürdün. Maskeli yüzünü yıllarca anlatacağım. Bana devamlı "Hakkını helal et" demiştin ya, şimdi söylüyorum; haram olsun.. zehir zıkkım olsun" ifadelerini kullandı.