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Haberler Politika Son Dakika... Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü!

Son Dakika... Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü!

Son Dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı." ifadeleri kullanıldı.

Son Dakika... Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü!

Son Dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü!

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin talebi üzerine gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, liderler Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılması konusunu detaylarıyla ele aldı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin barışı hakim kılmak için yoğun bir gayret ortaya koyduğunu ifade etti." sözleri kullanıldı.

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