40 derece sıcakta susuz kaldılar

Dünyaca ünlü tatil cenneti Muğla'nın ilçelerinde 40 dereceleri bulan sıcaklıklarda yaşanan su kesintileri, vatandaşları çileden çıkardı. Susuz kalan vatandaşlar sosyal medyadan isyan etti. Datça, Milas, Menteşe ve Fethiye ilçelerinde turizm sezonunun tam ortasında yaşanan su kesintisi sonrası vatandaşlar marketlere akın etti. Bazı mahallelerde çamaşır ve bulaşık makinelerinin arıza yaptığı iddia edildi. CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü'nü arayan ve kesintiyle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar ise telefonlarına cevap dahi verilmediğini ileri sürdü. Susuzluğa isyan eden vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.

REZERVASYON İPTALLERİ OLDU

Yaşanan kesintiler özellikle turistlik tesisleri olumsuz etkiledi. Tesislerde hijyen, duş ve tuvalet hizmetinde zaman zaman aksamalar yaşandı. Otellerde kalan bazı tatilciler kesinti nedeniyle tatillerini yarıda bırakırken, bazı rezervasyonların da iptal olduğu belirtildi.

'MUSKİ TELEFONLARA BİLE CEVAP VERMİYOR'

Vatandaşlar sosyal medyadan duruma tepki gösterdi. Yapılan bazı paylaşımlar şöyle:

- "Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Menteşe'de Su yok. Tebrikler #Muski"

- "Milas'ta dün geceden bu yana su yok. MUSKİ telefonlara bile cevap vermiyor"

- "Artık yeter. Bu işe birileri dur desin."

- "Fethiye'nin sıcağında çalışıyor ve dolayısıyla terliyoruz. Akşam eve geldiğimizde duş alıp temizleneceğimiz bir damla su akmıyor çeşmelerden. İçeceğimiz suyu marketlerden almaya başladık. Yetkililer kafalarını kaldırsınlar ve bu konuya bir çözüm bulsunlar."

- "Milas ve mahallelerinde yaklaşık 1 haftadır sular yok! Gereksiz ve salla pati açıklamalarla halkın sorunları çözülmüyor."

- "Sevgili #muski Hava olmuş 40 derece ne adam akıllı duş alınıyor, ne makineler çalışıyor. Yaptığın zamansız ve saçma çalışmalarından dolayı tebrik ederim. Allah affetsin..."