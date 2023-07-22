İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bornova Erzene Mahallesi'nde yaptığı ağaç katliamının altından rant çıktı. Soyer'in 'sözde çevreci' maskesini düşüren iddia AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'dan geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti kendisine ait Bornova Erzene Mahallesi'ndeki arsayı iştiraki İZBETON'a sattığını belirten AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, "İZBETON da büyükşehirden satın aldığı arsayı borcuna karşılık şirkete iş yapan bir firmaya kat karşılığı sözleşme yaparak devrediyor. Ardından da arazi üzerindeki en az 50 yıllık çam ve zeytin ağaçları bir bir katlediliyor. Her fırsatta çevrecilikten, yeşil sevgisinden, ağaçtan bahseden Soyer, altına imza attığı ağaç katliamı deşifre olunca da sosyal medya hesabından görüntü paylaşıp Buca Metrosu'nda istasyon inşa alanlarında kalan ağaçların sökülerek fidanlıklarda koruma altına alındığını söylüyor. Bu şekilde yaparak Bornova'da, altına imza attığı asırlık ağaç katliamının üstünü örtmeye çalışıyor" diye konuştu.