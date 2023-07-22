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Haberler Politika CHP’nin delege seçimi meydan kavgasına döndü

CHP’nin delege seçimi meydan kavgasına döndü

KAZIM YÖRÜKCE
CHP’nin delege seçimi meydan kavgasına döndü
Aydın'da CHP'nin Efeler İlçe Başkanlığı delege seçiminde partililer birbirine girdi. CHP Efeler ilçe Başkanı Polat Bora Mersin ile CHP'li Efeler Belediye Meclis Üyesi Altan Kemerci'nin başkanlık için yarıştığı delege seçimlerinde sandalyeler havada uçuştu. İki adayın destekçileri birbirine girerken yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale etti. Polisin müdahalesiyle taraflar sakinleştirilirken aday Altan Kemerci, seçimde yapılan uygulamaya tepki gösterdi. Adaylıktan çekildiği belirterek partisini topa tutan Kemerci, "Kimsenin burnu kanamaması için ben adaylıktan çekiliyorum" dedi.
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