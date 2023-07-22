Fokların yuvasına demir kazık çakılmasına tepki

Ziraat Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, Karaburun'un cennet köşesi Mordoğan'daki Ayıbalığı Koyu'nda bir işletme tarafından denize demir kazıklı platform yerleştirilmesine ortak açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada, "Faaliyet hakkında başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü olmak üzere Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi'ni ivedilikle işlem yapmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

FOKLARIN YAŞAM ALANI

2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Karaburun'un cennet köşesi Mordoğan'daki Ayıbalığı Koyu'nda bir işletme tarafından denize demir kazıklı platform yerleştirilmesine tepkiler sürüyor. Akdeniz foklarının yaşam alanlarından biri olan koyda yapılan işgale bir tepki de İzmir'in meslek odalarından geldi.

'ACİLEN İŞLEM YAPILMALI'

Ziraat Odası İzmir Şubesi, Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından yapılan ortak açıklamada Kıyı Kanunu'nun yanı sıra Türkiye'nin taraf olduğu çok sayıda uluslararası anlaşmaya karşı olduğu vurgulanırken, "Faaliyet hakkında başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karaburun Belediyesi'ni ivedilikle işlem yapmaya ve yapılan işlemler hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapmaya davet ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

'KIYI KENAR ÇİZGİSİNE AYKIRI'

Açıklamada "2019 yılında Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Karaburun'un doğal güzellikleri arasında yer alan ve Akdeniz Foklarının yaşam alanlarından biri olan Mordoğan Ayıbalığı Koyu, işletme tarafından koya ve denize yerleştirilen demir kazıklar üzerine oturtulan demir platformla işgal edilmiştir. Tesisin, 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na aykırı olarak kayalıklara dikenli tel ve çit çekerek deniz bağlantısına engeller oluşturduğu görülmektedir. Söz konusu yapılaşmanın 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 4. 5. ve 6. maddelerine (kıyı kenar çizgisi) aykırı olduğu değerlendirilmektedir" denildi.