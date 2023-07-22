Topuklu Efe incir bahçesini satıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 4.5 yılda yaptığı 1 milyar liraya yakın gayrimenkul satışıyla dikkat çekerken Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden de satış atağı geldi. Topuklu Efe lakaplı olan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Özlem Çerçioğlu, 10 Efeler ilçesinde olmak üzere belediyenin sahip olduğu 12 arsayı satışa çıkardı. İhaleleri 26 Temmuz'da Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda yapılacak arsalar içinde en yüksek bedelli olanı ise, Efeler Kardeşköy'de 10 milyon 800 bin lira muhammen bedel biçilen 8.6 dönümlük incir bahçesi oldu.

FUZULİ HARCAMALARA TEPKİ

12 arsa için biçilen muhammen bedel miktarı ise 48 milyon lira civarı oldu. Çerçioğlu'nun bu satış atağı kentte tepki yarattı. Belediyenin fuzuli harcamalar yaptığını belirten vatandaşlar, arsa satışından önce bu gereksiz harcamalara son verilmesi gerektiğini söyledi.