‘Dünya liginin en üst mertebesine çıkacağız’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin 104. Yılı Kutlama Töreni'ne katıldı. Erzurum Kongresi'nin, Türkiye'nin yakın tarihi bakımından dönüm noktası olduğunu belirten Kurtulmuş, Erzurum Kongre Binası'nda düzenlenen törende, Türk milletinin çok şerefli ve çok güçlü bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

ÖZGÜRLÜK VE İSTİKBAL

Kurtulmuş şöyle konuştu: "İşgale uğramış, ordusu dağılmış, topu, tüfeği değil, kazması, küreği dahi kalmamış bir millet 'Ya Allah' diyerek ayağa kalktı ve yeniden özgürlük, istiklal ve istikbal mücadelesini verdiği o günlerin tarihi dönüm noktalarından birisi Erzurum Kongresi'dir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği Erzurum Kongresi, aynı zamanda yeni dönemin başlangıcı, o acılardan kurtuluşun ve istiklal mücadelesi vermenin en önemli dönüm noktalarından birisiydi."

'MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR'

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Misakımilli sadece o günkü Misakımilli'den ibaret değildir. Bugün Misakımilli dediğimizde mavi vatandan, siber vatandan, uzay vatandan konuşmak mecburiyetindeyiz. Çünkü tarihimiz boyunca Anadolu topraklarındaki varlığımızın ilk gününden itibaren, sıkıntısız yaşadığımız neredeyse bir tek günümüz olmamıştır. Hep mücadeleyle geçmiştir." Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının gerçekleştirdiği önemli iki konu olduğunu, bunların birisinin ekonomi alanında atılan adımlar, diğerinin dış politikada ortaya konulan perspektif olduğunu söyledi.

BİRLİK VE BERABERLİKLE

Aynı iradeyi kuşanarak, ülkenin gelecek yıllara daha güçlü hazırlanacağını vurgulayan Kurtulmuş şöyle konuştu: "Her alanda güçlü ve büyük Türkiye'yi hep beraber kuracak iradenin merkezi, Erzurum Kongresi'nde var olan iradedir. Türkiye'de toplumsal bütünlüğü sağlayarak, birlik, beraberlik içerisinde ortak milli hedeflerimizle yürüyerek yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'yi her alanda güçlü kılacağız. Türkiye'yi sanayide, kültürde, sporda, eğitimde, her alanda dünya liginin en üst mertebesine çıkaracağız. Bunun için önümüzdeki Cumhuriyet'in ikinci asrını, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı haline getireceğiz."