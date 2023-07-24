‘Dünyanın istikrarlı bir Türkiye’ye ihtiyacı var’

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, çalkantılı olan bölgelerinde ve dünyada istikrarlı bir Türkiye'ye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret öncesi konuşan Helez, Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını gidermek için çalıştıklarını, savunma bütçelerinin de arttığını söyledi. Helez, Türkiye'de demokratik bir ortamda seçimlerin yapıldığını dile getirerek yeni kurulan hükümete tebriklerini iletti.

FETÖ DÜNYA İÇİN TEHLİKE

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) tüm dünyaya olduğu gibi Bosna Hersek için de tehdit oluşturduğunu vurgulayan Helez, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, büyük bir nüfusa sahip büyük bir ülke. Ayrılıkçılık söz konusu olduğunda, özellikle şiddet yanlısı ayrılıkçılar, onlar dünyanın her yerinde kınanır. Birileri şiddetle bir şeyleri değiştirmek istediğinde bunu da terörizmle yani yasa dışı olarak yaptıklarında bu kınanmalı ve cezalandırılmalıdır. Bizlerin, dünyanın ve çalkantılı olan tüm bölgeyi bir şemsiye altında tutacak istikrarlı bir Türkiye'ye ihtiyacı var. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile 50 milyar dolarlık anlaşma imzaladılar. İslam ülkeleri açısından Türkiye'nin bu ülkelerle yeni bir sayfa açmasından memnuniyet duyuyorum. İslam dünyasının istikrarlı olması, bize gelen bu göçler, herkes için çok önemli. Orta Doğu'nun ve hatta Kuzey Afrika'nın istikrarlı ve barışçıl olması açısından çok önemli."