Düzensiz göç konusunda uluslararası işbirliği şart

İtalya Dışişleri Bakanlığı, düzensiz göçün önlenmesine yönelik uluslararası bir süreç başlatma amacıyla Roma'da "Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı"na ev sahipliği yaptı. Konferansta Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Türkiye, 3,7 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere, 4 milyondan fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle konferansta Türkiye'nin konuya bakış açısı dünyanın yakın merceğindeydi. Ankara, göçün kaynağında engellenmesi gerektiğini ve bunun için en kesin yolun uluslararası adaletsizliğin sona ermesinden geçtiğini savunuyor.

MÜCADELE EDİLİYOR

Türkiye, düzensiz göçmenlerin kaynak ülkelerindeki durumlarının iyileştirilmesi, insanlık onuruna yakışır, uluslararası standartlara uygun ve gönüllülük temelinde göç ettikleri ülkeye dönüşlerinin sağlanması gerekliliğine vurgu yapıyor. Düzensiz göçle mücadelenin ülkelerin kendi başlarına kaderlerini tayin edebileceği bir mesele olmanın ötesine geçmesinden hareketle, Ankara, ikili, bölgesel ve küresel gruplar oluşturarak düzensiz göçle mücadele ediyor. Düzensiz göç konusunda daha etkin ve verimli çalışmak için birçok ulusal ve uluslararası kurumla işbirliği yapılıyor.

ATILACAK ADIMLAR ELE ALINDI

Türkiye ile müttefiki ve stratejik ortağı İtalya ile karşılaşılan ortak sınamaların başında düzensiz göç ve kalkınma konusu geliyor. Bu konuda önemli paydaşları bir araya getiren konferansta, düzensiz göçle mücadele kapsamında sürdürülebilir çözümler üretilmesi ve böylece göçün kaynağında durdurulması için atılabilecek adımlar ele alındı.