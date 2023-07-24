‘İl Başkanlığı saldırısı tüm yönleriyle araştırılıyor’

AK Parti Genel Başkan Yar- ni daha eklemek istiyor. dımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HÜDA PAR Adana İl Başkanlığındaki bıçaklı saldırıya ilişkin konuştu, "Olay bütün yönleriyle, her bakımdan araştırılıyor. Tahkikat derinleştiriliyor" dedi. Çelik, saldırıda yaralanan İl Başkanı Salih Demir'i, tedavisinin sürdüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Pişgin'i son yolculuğuna uğurladıklarını dile getiren Çelik, "İl Başkanı Salih Bey'i ziyaret ettim, kendisi yaralı. Doktorlarımızın verdiği bilgiye göre, sağlık durumu iyiye gidiyor. İnşallah tez zamanda tamamen şifa bulacak" dedi. Çelik, olayın şüphelisinin kısa sürede yakalandığını belirterek, "Yapan ve arkasında varsa birileri, bunlar hukuk karşısında muhakkak bunun hesabını verecektir" dedi.