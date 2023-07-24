Yerel seçimler için yol haritası belirleniyor

AK Parti'de geçen hafta yapılan strateji toplantısında 14-28 Mayıs seçim sonuçları analiz edilirken, yerel seçimlerde izlenecek yol haritası belirlenmeye başladı.

RAPOR HAZIRLANDI

Strateji toplantısında AK Parti'nin 14-28 Mayıs seçimlerinin sonuçları için hazırlanan seçmen memnuniyeti anketi raporu sunuldu. Rapora göre, genel seçimlerin ardından önümüzdeki dönemde yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin daha iyi bir noktada olduğu belirtildi. Cumhur İttifakı ortaklarının yerel seçimlerde ittifak olarak seçime girip girmeyeceği ve özellikle 11 büyükşehir belediye başkanlığı için ittifakın belirlediği tek aday olması konusu görüşülecek. Toplantıda, AK Parti'nin daha avantajlı bir noktada olduğuna vurgu yapan AK Parti kurmayları, rehavete kapılmadan 31 Mart 2024 seçimleriyle zaferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor.

ANALİZ YAPILDI

AK Parti'nin 81 ilde aldığı oyları analitik bir tabloda gösterilen raporda "İllerde genel olarak tek bir problem yok. Oy kaybının yaşandığı illerde

hayat pahalılığının en büyük etken, fakat en çok büyükşehirler etkiliyor. Ekonomi kırsalda ve küçük şehirlerde daha az etkili" denildi.