AK Parti 18’inci seçim zaferine hazırlanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de dün saat 15.50'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yaklaşık 3,5 saat sürdü. Kabinenin ardından Ulusa Sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan, "14-28 Mayıs seçimlerinde elde ettiğimiz başarıyla 31 Mart 2024'teki mahalli idareler seçimleriyle tahkim etmek istiyoruz. Gerçek belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalan şehirlerimiz için önümüzdeki seçimler fırsattır. Milletimizin de desteğiyle bu tarihi fırsatın heba olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

3 LİDERDEN TOGG'A TAM NOT

Körfez ülkeleriyle geliştirilen ilişkilere değinen Başkan Erdoğan, "Suudi Arabistan, Katar ve BAE ziyaretleri son derece başarılı ve verimli geçti. Ziyaretimiz vesilesiyle ülkemizin gurur kaynağı olan TOGG'u muhataplarımıza hediye ettik. TOGG'un her üç liderden de tam not aldığını memnuniyetle belirtmek isterim. TOGG'u inşallah yakın zamanda diğer ülkelerin yollarında da görmeye başlayacağız" diye konuştu. Orman yangınları ile mücadelenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü dile getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu sene en kötü senaryoyu düşünerek havada ve karada güçlü bir altyapı kurduk. Mevcut filomuzu Rusya'dan gelen iki büyük uçakla tahkim ettik. Toplam 24 uçak, 100 helikopter ve 10 İHA'mızla orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. 4 bin 800 aracımız, 25 bin orman işçimiz karadan müdahale noktasında görev yapıyor. Büyük bir yangınla boğuşan Yunanistan'a iki amfibi uçak ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderdik. Yunan komşularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hedefimiz tek bir yangının bile çıkmamasıdır" dedi.

İZMİR'E BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Başkan Erdoğan, "İzmir'deki yangına müdahale sırasında orman işçimiz Mustafa Gürpınar hayatını kaybetti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailesi ve çalışma arkadaşlarına sabırlar diliyorum" ifadesini kullandı.

STOKÇULUK VE FAHİŞ KİRADA İHMAL VE KASITA GEÇİT YOK

Otomobil stokçuluğu ve fahiş kira meselesine de değinen Başkan Erdoğan, şunları söyledi: "Gün sonunda yüksek kazanç sağlamış gibi görünen bu süreç herkesin hanesine zarar olarak yazılacak sonuçlara gebedir. Hiç kimsenin bilerek ve isteyerek ne kendisine ne evlatlarına ne de ülkesine böyle bir kötülük yapacağına ihtimal vermiyorum. Şayet ihmali ve kastı olanlar çıkarsa devlet olarak biz de gereğini yapmaktan çekinmeyiz."

DEPREM BÖLGESİNDE KÇÖ 3 AY SÜRE İLE UZATILIYOR

6 Şubat'taki deprem felaketinin maliyetinin 104 milyar dolar olduğunu dile getiren Erdoğan, "Tarihimizin en büyük afeti olan depremlerin üzerinden henüz 5,5 ay geçti. Ağır hasarlı binaların enkazlarını kaldırdık. Orta hasarlı binalarla ilgili çalışmalar sürüyor. Bölgede 311 bini aşkın binanın yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Köy evlerinden hak sahiplerine teslim edilenler var. İnşallah sonbaharla birlikte konutları vatandaşlarımıza peyderpey teslim etmeye başlayacağız" dedi. Başkan Erdoğan, depremden hemen sonra ilan edilen mücbir sebep uygulamasıyla afetzedelerin yükünü hafiflettiklerine de dikkat çekerek, "Kısa çalışma ödeneğini 3 ay uzatıyoruz. Ödenekten 115 bin insanımızın istifade etmesini sağlayacağız" diye konuştu.

İSTİHDAM VE ÜRETİMDE ISRARCIYIZ

İstihdam ve üretimin önemine dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz yaşadığımız tecrübeler ışığında ülkemizin önünde istihdam ve üretim dışında çıkış yolu olmadığına kanaat getirdiğimiz için kendi politikamızda ısrar ediyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstihdamı 32 milyona yükselterek, ihracatı 254 milyar dolara ulaştırarak, turist sayısını 52 milyona, turizm gelirini 46,5 milyar dolara sıçratarak her alanda eşi benzeri görülmemiş başarılara imza atarak bugünlere geçirdik. Ükemizin ve milletimizin hiçbir kazanımdan en küçük geri gidişe müsaade etmeyeceğiz."

'TÜM KESİMLERİN GÖNLÜNÜ MUTLAKA ALACAĞIZ'

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına da değinen Başkan Erdoğan, "Yaşanan sıkıntıları görmezden gelmiyor, üzerine örtmeye çalışmıyoruz. Enflasyon sebebiyle refah seviyesi düşenleri telafi etmek için birçok iş yaptık. Her kesimin ücret düzenlemesi farklı kurallara göre yapıldığı için kısa süreli dengesizlik yaşandığının farkındayız. Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semerisini gördükçe mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız" dedi.