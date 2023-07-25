Balıkesir ve Denizli’ye özel kampanya

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile yerel seçimlere dönük başlayan hazırlıklar kapsamında özel çalışma yapılacak iller belli oldu. AK Parti, Millet İttifakı'nda bulunan Ankara, Adana ve İstanbul ile son seçimde iki ittifakın kafa kafaya geldiği Balıkesir, Denizli gibi illere özel programlar hazırlayıp propaganda faaliyeti yürütecek.

KAPSAMLI ÇALIŞMA

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı il il, ilçe ilçe, hatta sandık sandık yapılan analizleri Erdoğan ve partinin yetkili organları ile paylaştı. Bu çalışmada AK Parti'nin oylarını yükselttiği ve düşürdüğü iller, neden bunlar yaşandığına ilişkin analizler de yer aldı. AK Parti, yapılan analizi yerel seçimlere dönük olarak yeniden masaya yatırdı. Bazı iller özel olarak mercek altına alındı ve bunlar "kazanılmaya yakın iller" ile "odaklanılması gereken iller" olarak ikiye ayrıldı.

İLLER MERCEK ALTINDA

Millet İttifakı'nda bulunan Adana, Ankara, İstanbul kazanılması en yakın iller arasında yer alıyor. Buna bir de ittifaktaki çatlak, CHP içindeki tartışmalar ve belediye başkanlarının beceriksizlikleri eklenince seçimin kazanılmasına neredeyse kesin gözü ile bakılır hale geldi. Denizli, Balıkesir gibi iller, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı başa baş oy aldığı için "odaklanılması gereken" iller grubuna alındı.

Tüm bu illerle ilgili saha gözlemlerini içeren raporlar hazırlanıyor. Raporların sonucunda her il için ayrı özel planlar yapılması, propaganda çalışmaları yürütülmesi, seçimi alacak adayların belirlenmesi gündeme gelecek.

ZÜBEYDE YALÇIN