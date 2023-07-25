CHP’de değişim mi ihanet mi gerilimi nereye gidiyor?

PM toplantısının sonunda CHP'de bazı il ve ilçe başkanlarının görevden alınmasına yapılan itirazlara ilişkin gizli oylama sonuçlandı. Görevden alınanların itirazları reddedildi. Ekremciler gereken 40 sayısını çıkaramadı, Kemalciler kazandı. Ekremciler, 60 kişilik parti meclisinde 40 oy çıkarsaydı Kılıçdaroğlu'nu kuşatacaklardı...

28 Mayıs'ta aziz milletimiz küresel lider Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden başkanlığa seçti. CHP-Kemal Kılıçdaroğlu'nu mindere serdi. Seçimin üzerinden iki ay geçmedi, bakın CHP'nin perişan haline! Aziz milletimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Ferasetini yine gösterdi, ne kadar akıllı bir karar verdi.

İyi ki CHP iktidar olmadı.

Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin düştüğü durumu hemen seçim sonrası yazmıştım. Nazan Öncel'in seslendirdiği 'Aynı Nakarat' şarkısının sözleri çok veciz bir şekilde anlatıyor.

"Kimi yükseklerden uçuyor. Kimi gerçeklerden kaçıyor. Kimine bir haller oluyor. Kimi hep bir şeylere takıyor.

Açıyor gülleri birinin. Çalıyor zilleri birinin. Aynı nakarat. Hep aynı aynı. Yarısı bayat hep aynı aynı. Anlat anlat.

Kiminin öfkesi yangın kiminin tövbesi. Kiminin gözleri baygın. Kiminin sözleri. Kimi hep muzır işlere bayılır. Kimi her gün bunalım takılır. Tantana var iş yok. Gürültü var ses yok. Sureti var aşk yok. Görüntü var renk yok." CHP bu hafta sonu çok gergin ve perişan toplantılara sahne oldu. Kavga, tantana vardı iş yoktu. Gürültü vardı, güzel ses yoktu. Görüntü vardı, renk yoktu.

Velhasıl, CHP'nin sureti var ama birlik ve sevginin kırıntısı yok.

Dünyanın en tecrübeli lideri Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de herkes birbirini yerken küresel ataklar yapıyor. Taş gibi kabine kurdu. Ekonomide yapısal kararlar alıyor. AK Parti bir bütün, disiplinle bir kadro. Milli lider Devlet Bahçeli'nin sağlam desteği arkasında.

KAN GÖVDEYİ GÖTÜRÜRDÜ

Varsayalım mucize gerçekleşmiş Kemal Kılıçdaroğlu 7'si açık, birisi gizli (HDPKK) parti desteğiyle CHP iktidar olmuştu. İlk kıyamet daha bakan listesi hazırlanırken kopardı. Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ ile yaptığı gizli protokol ortaya çıkacaktı. Özdağ'a İçişleri Bakanlığı, ilave iki bakanlık ve Türkiye'nin stratejik kurumu MİT'i verecekti. Ortaklarının haberi yok.

Kılıçdaroğlu'nun İçişleri Bakanlığı'nı Meral Akşener'e de verdiğini biliyorduk.

Ahmet Davutoğlu arıyor, "Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığı'nı, MİT'i verdin mi" diyor. Kılıçdaroğlu, 'Vermedim' diyerek yalan söylüyor.

DAR BİR ÇIKAR GRUBU

Bakınız şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhinde konuşan İYİ Partili Bilge Yılmaz (Ekonomi Bakanı olacaktı) diyor ki: "Geride bıraktığımız seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için özür diliyorum. Ve bu özrü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı elde etmek ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum. Bu ülke insanının umutlarını ve kurumlarını, kendi şahsi mülküymüş gibi kapalı kapılar ardında pazarlamak ve yola birlikte çıktığı ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar. Maalesef muhalefetteki dar bir çıkar grubu toplumdaki güçlü değişim iradesini kendi emelleri ve siyasi ikballeri için kullanmaktan hicap duymuyor." Kılıçdaroğlu'nun Ekonomi Bakanı olarak Bilge Yılmaz'ı göreve getirmesi halinde vatandaşın ekonomisi yanmıştı.

KAVGALAR TIRMANIŞA GEÇTİ

Gizli ZOOM kasetinin yayınlanması üzerine ihanet kavgaları hem belediye hem de kritik CHP Parti Meclisi'nde tırmandı. Cumartesi toplantısında, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu "parti içi ihanet" suçlamasını gündeme getirdi. Ekrem İmamoğlu 'Konuşmalarımız etiktir. Asıl etik dışı davranış bu toplantıyı bu şekilde sızdırmaktır. Bu toplantıyı aile dışına taşıyanlara hesap sormak gerekiyor" diyerek, isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamlarını suçladı. CHP Parti Meclisi'nde ZOOM toplantısına katılan Bülent Tezcan da çok sert eleştirildi. Karşılıklı yumruk sallamaya kadar tartışma sürerken, Tezcan'ın, "Yaptığımız etiktir etik" diye bağırdığı sızdırıldı.

DÖNÜŞ ÇIKMADI

CHP'nin en yetkili yönetim kurulu karpuz gibi ikiye bölündü. CHP'de bazı il ve ilçe başkanlarının görevden alınmasına yapılan itirazlara ilişkin gizli oylama sonuçlandı. Görevden alınanların itirazları oylama sonucu reddedildi. Ekremciler gereken 40 sayısını çıkaramadı. Yaklaşık 10 saat süren ve kıran kırana geçen sert tartışmaların damga vurduğu PM toplantısının sonunda görevden alınan il ve ilçe başkanlarının itirazlarına dair oylama yapıldı. CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ZOOM toplantısı yapan kurmayların temel itirazlarından biri de olağanüstü kurultay sürecinde parti teşkilatı yöneticilerinin görevden alınmasıydı. Oylamada il ve ilçe başkanlarının itirazları Kemalci CHP PM üyelerinim oylarıyla reddedildi ve göreve dönmeleri kararı çıkmadı.

EKREMCİLER 31 OYDA KALDI

Ekremcilerin kaç oy çıkardığı belli oldu. CHP PM oylamasında Muş İl Başkanı İsmail Adanur'in itirazı için 31 kabul, 30 ret çıktı. Ekremciler kazandı. Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan'ın itirazı için 30 kabul 31 ret çıktı. Kemalciler kazandı. Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan'ın itirazı için 31 kabul, 28 ret 2 çekimser çıktı. Ekremciler kazandı. Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan'ın itirazı için 28 kabul, 33 ret oyu çıktı. Kemalciler kazandı. Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün itirazı için ise 26 kabul, 35 ret oyu ile oylama sonuçlandı. Kemalciler kazandı. Nihayetinde Kemalciler kazandı. Çünkü il ve ilçe başkanlarının itirazlarının kabul edilip görevlerini sürdürebilmeleri için 40 kabul oyu gerekiyordu. Ekremciler en fazla 31 oyda kaldılar. Ekremciler 60 kişilik parti meclisinde 40 oy çıkarsaydı Kılıçdaroğlu'nu kuşatacaklardı. Nihayetinde olağanüstü kurultay kararı çıkararak Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirme sahnesini kuracaklardı. Bu oylama sonucuna göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun olağan kongre takvimi sürecek. Mahalle delege seçimleri sürüyor. 5 Ağustos'ta ilçe kongreleri başlayacak. 15 Eylül-15 Ekim'de il kongreleri olacak.

SONUÇ

CHP Başkanlığı koltuğuna yapışmış Kemal Kılıçdaroğlu'nu, 31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasına kadar (sadece sağlık ve yaşlılık durumu hariç) CHP içinden ve dışından kimsenin yerinden kaldırmaya gücü yetmez. Evet. Kılıçdaroğlu yerel seçimlere kadar oyun kurmaya devam edecek. İsterse İmamoğlu'nu belediye başkan adayı olarak göstermez, başka ismi de piyasaya sürer. Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarını CHP kaybettiğinde Kemal Kılıçdaroğlu bırakın koltuktan kalkmayı, CHP Genel Merkezi civarından bile geçirilmez.