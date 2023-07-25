Sitedeki 98 aile sokağa atılıyor

İzmir'in Narlıdere ilçesinde, 1987 yılında 5 blok halinde inşa edilen 140 daireli Özmavikent Konut Yapı Kooperatifi ile arsa sahibi arasında 35 yıldır hukuk mücadelesi sonuçlandı. Arsa sahibi İrfan Sağlam, kendi payına düşen 42 daireyi hatalı yapıldıkları iddiasıyla kabul etmeyerek, 'sözleşmenin feshi' için dava açarken, daire sahipleri, endişeyle mahkemeden çıkacak kararı beklemeye başlamıştı. Sonuçta mahkemede kazanan arsa sahibi Sağlam oldu. Bu durumda da 98 dairede yaşayan 500 civarında vatandaş, kapı önüne konma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Aileler, önceki gün bir eylem düzenleyerek 2000'li yılların başından beri yaşadıkları konutlarından çıkarılmak istenmelerine isyan etti. Site sakini Şafak Kokulu, "Sokağa atıldığımız yetmezmiş gibi ömür boyu ödeyemeyeceğimiz bir borç batağına saplatılmak isteniyoruz. Anayasa mahkemesi bizi haklı bulduğunda evlerimiz yıkılmış olacak. Bu nedenle Anayasa mahkemesi kararının bekletilme sebebi yapılmasını istiyoruz" dedi.

BURSALI: VATANDAŞIN YANINDAYIZ

Vatandaşlar AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ile görüştü. Şebnem Bursalı, "Maalesef hukuki sürecin sonunda böyle bir tablo ile karşılaşılmış. Biz sorunun çözümü için girişimlerde bulunacağız. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız. Partimizin Narlıdere İlçe Başkanımız Metin Yıldırım en başından bu yana sürecin takipçisi ve mağdur vatandaşlarımızın yanında sürekli bizleri de bilgilendiriyor. Ona da bu süreçte katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.