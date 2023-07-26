Çerçioğlu sert ‘Kaya’ya çarptı

Aydın'da İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulunarak partisinden istifa etti. Çerçioğlu'nun 'Her şeyi ben bilirim, ben ne dediysem o olacak' şeklindeki diktatörce yaklaşımı nedeniyle istifa ettiğini belirten Kaya, AK Parti'ye katıldı. Çerçioğlu ise Kaya'dan intikam almak için İncirliova'da bulunan araçlarını geri çekti.

AYDIN'DA İYİ PARTİ SİLİNDİ

Suların durulmadığı İYİ Parti Aydın'da yerel yönetimde tamamen silindi. 2019 yerel seçimlerinde Aydın'da 2 belediye başkanlığı kazanan İYİ Parti, bir dönemi tamamlayamadan elindeki Nazilli ve İncirliova belediyelerini kaybetti. Geçtiğimiz Kasım ayında, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden hizmet alamadığı iddiasıyla kurucusu olduğu İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçiş yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ardından, İncirliova Belediyesi Aytekin Kaya da İYİ Parti ile bağını tamamen kopardı. Geçtiğimiz hafta istifa kararı alan ve ilçedeki Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun afişlerini kaldırtan Başkan Kaya, bir hafta rötarla istifasını duyurdu.

'HİZMET ŞANSIM KALMADI'

İstifasıyla ilgili yaptığı açıklamada Çerçioğlu'nu diktatörlükle suçlayan Başkan Kaya, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun parti içinde yaşanan olaylara karşı aldığı tutum, şahsıma göstermiş olduğu haksız tepki sebebiyle artık Özlem Çerçioğlu ile birlikte İncirliova'ya hizmet etme şansımız kalmamıştır. Mesele İncirliova'nın yıllardır beklediği hizmetleri bir an önce alması meselesidir. Bu sebeple İYİ Parti'nden ayrılıyor, Millet İttifakı'ndan çekiliyorum. Aldığım bu karar partilerin kurumsal kimliklerine bir eleştiri kesinlikle değildir. Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, 'ben ne dediysem o olacak' zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun" diye konuştu.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKACAK

Kaya, istifasının ardından AK Parti'ye katılırken Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle Kaya'ya rozet takma töreni dün gerçekleşmezken Kaya'ya Başkan Erdoğan tarafından bugün parti rozetinin takılacağı öğrenildi.

ÇERÇİOĞLU İNTİKAM İÇİN VATANDAŞI CEZALANDIRDI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İYİ Parti'den istifa eden İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'dan intikam almak için vatandaşları cezalandırdı. Çerçioğlu, daha öncede ilçeye tahsis ettiği otobüs ve sulama araçlarını geri çekti. Çerçioğlu'nun bu tavrı vatandaşlardan tepki gördü.