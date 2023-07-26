Darbe Anayasası’ndan kurtulmak önceliğimiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Hakimler ve Savcılar Atama Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin önündeki en büyük engelin darbe anayasası olduğunu belirten Erdoğan, yeni ve sivil anayasa vurgusu yaparak, "Yargı alanında 2002'den beri yürüttüğümüz zorlu mücadeleyi; inşallah sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasayla taçlandırmak istiyoruz" dedi.

'SU UYUR FETÖ UYUMAZ'

FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı veren Başkan Erdoğan, "Milletimize bir daha ne 17-25 Aralık tarzı girişimleri ne de 15 Temmuz ihaneti gibi acıları tekrar yaşatmamakta kararlıyız. Su uyur ama FETÖ'vari terör örgütleri uyumaz" diye konuştu. Başkan Erdoğan, Türkiye'de 15 bin 412'si Cumhuriyet Savcısı, 7 bin 409'u hakim olmak üzere toplam 22 bin 821 hâkim ve savcının görev yaptığını ve bugünkü kura törenle birlikte bu sayının 23 bin 923'e çıkarıldığını ifade etti.

'YÜREKTEN İNANIYORUM'

Erdoğan, "Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının önündeki en büyük engel darbe ürünü mevcut Anayasa'dır. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe Anayasası ile karşılamış olmayı açıkçası içimize sindiremiyoruz. Yargı alanında 2002'den beri yürüttüğümüz zorlu mücadeleyi sivil, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ile taçlandırmak istiyoruz. 28. yasama döneminde önceliklerimizin en başında meclisimizin de takdiri ile Türkiye'yi darbe Anayasası'ndan kurtarmak vardır. Milletimize verdiğimiz ve tuttuğumuz diğer tüm sözler gibi bu idealimizi de hayata geçireceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

'İHANETLERE ŞAHİT OLDUK'

Erdoğan, "Önce 17-25 Aralık girişiminde, ardından 15 Temmuz ihanetinde hep birlikte şahit olduk. 17-25 Aralık teşebbüsünün gayesi meşru hükümeti yargı-emniyet darbesiyle alaşağı etmekti. Bu amaçla yargı ve emniyet birimlerimize sızdırdıkları militanları üzerimize saldılar. Montaj olduğu seçim döneminde bizzat itiraf edilen kasetlerle devletimizin en hassas kurumlarını hedef aldılar. Akla, vicdana, ahlaka ve hukuka asla sığmayan uyduruk dosyalarla yargımızı emellerine ulaşmak için bir araç olarak kullandılar" ifadelerini kullandı.

KALICI BARIŞ İÇİN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ikili görüşmenin ardından dün akşam ortak basın toplantısı düzenledi. "Filistin davasını savunmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Erdoğan, "Bölgede adil ve kalıcı barışın yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektir" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasının kalıcı barış için şart olduğunu da sözlerine ekledi ve "Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların tarihi statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri de kabul etmemiz mümkün değildir" dedi. Abbas ise, "Türkiye'nin Filistin halkına vermiş olduğu destek ve Kudüs'ü savunarak, halkın özgürlüğünü ve bağımsızlığının kazanılması yönündeki desteklerini önemsiyoruz. İlişkilerimiz her daim gelişme kaydetmektedir. Şüphesiz sizin şimdiye kadar göstermiş olduğunuz ilkesel tutum ve desteğinizden dolayı Ramallah'taki en büyük meydanlardan bir tanesine 'Recep Tayyip Erdoğan Meydanı' adının verilmesi kararı alınmıştır" dedi.