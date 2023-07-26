Kılıçdaroğlu’nun adamı İmamoğlu’nu haşat etti

Yakın arkadaşlarının Ekrem İmamoğlu ile gizli ZOOM toplantısını ihanet olarak değerlendiren Bay Bay Kemal intikam almaya başladı. Özellikle gergin geçen belediye başkanları ve Parti Meclisi toplantılarında Ekrem İmamoğlu ve yandaşlarının perde gerisi oyunlarına, konuşmalarına ve tavırlarına çok sinirlenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun dişlerini göstermeye başladığı gözlendi.

Bay Bay Kemal'in son intikam örneklerine bakalım.

İstanbul CHP İl Başkanlığı'nı fiilen yürüten Canan Kaftancıoğlu, İmamoğlu'na vurmaya başlamıştı. Sonra Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun kontrolüne giren Halk TV ile yapılmış reklam anlaşmasını iptal ettirdi. Parti Meclisi'nde İmamoğlu'nun adamı olarak oy kulanan parti meclisi üyelerine çok kızdı. Son olarak, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun TV'ye çıkmasını ve İmamoğlu'nu haşat etmesini sağladı.

ARENAYA DÖNDÜ

Parti Meclisi toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu öfkeden deliye döndü! Parti Meclisi toplantısında görevden aldığı il ve ilçe başkalarını hırsızlıkla suçladı.

Kılıçdaroğlu, görevden alınan 4 il ve 1 ilçe örgütüne yönelik kararın iptali için oy veren PM üyelerine "Nasıl bu şekilde oy kullanırsınız! Hırsızlığa destek mi veriyorsunuz" diye çıkıştı.

Kılıçdaroğlu çıkan sonuca öfkelenerek, "Hepsinin gerekçeleri tek tek açıklandı, buna rağmen nasıl bu şekilde oy kullanırsınız?

Aralarında partinin parasını yiyen adam var. Siz bununla o hırsızlığa destek mi veriyorsunuz?

Bu ahlaksızlıktır, erdemsizliktir" dedi. Kendisinin de kabul oyu verdiğini söyleyen PM Üyesi Hasan Baltacı ise, "Bunun için bize ahlaksız, erdemsiz diyemezsiniz.

Aşağıda eşim ve çocuğum bekliyor, ben onların yüzüne nasıl bakarım?" diye konuştu.

Baltacı, "İsterseniz beni disipline verin" diyerek salonu terk etti.

KERİMOĞLU SAHNEDE

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde çıktığı TV programında İmamoğlu ile kapışan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, yumdu gözlerini, vurdu, esti, gürledi. CHP Belediye Başkanları Toplantısı'nda İmamoğlu ile gerginlik yaşayan ve sonrasında sosyal medyada özel kareleri sızdırılan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nu haşat etti. Ekrem İmamoğlu'nun, 'Bakırköy'de sokağa çıkamayan birisine kürsüde söz veriyorsunuz' diye konuşmasına çok sinirlenen Bakırköy Belediye Başkanı, belediye toplantısında çok sert karşılık verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönlendirdiği anlaşılan Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu'na nalına mıhına yüklenmeyi sürdürürken, 'yetersiz, işini yapamayan' durumunu gözler önüne serdi.

YERİN DİBİNE SOKTU

İmamoğlu'nun "Bakırköy'de sokağa çıkacak yüzü olmayanlara neden söz veriyorsunuz?" dediğini aktaran Bülent Kerimoğlu, sokağa çıkamamasını öyle anlattı ki, verdiği örneklerle Ekrem İmamoğlu'nun adeta yerin dibine soktu. İmamoğlu'nu perişan edecek örnekler veren Kerimoğlu, "Bakırköy'de büyük bir gururla sokağa çıkıyorum ancak caddeler ve bulvarlar büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda. Bakırköy'ün en önemli caddesi olan İstanbul Caddesi'nin 4 yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum. İncirli Caddesi'nde hiçbir trafik sorunu yaşanmazdı, geçmişte 2 gidiş 2 geliş caddesi vardı.

Trafik sorunu yaşanmazdı.

Şimdi gidiş caddesi oldu, orada yaşanan trafik sorunundan dolayı esnaf ve vatandaş muzdarip. 'Sivrisinek ilaçlama büyükşehirin yetki ve sorumluluğudur.

Mart, Nisan ayında larva ile mücadele yapılmadığı için yurttaşlarımız sivrisineklerden muzdarip."

KULAĞINA KAR SUYU

Konuşmasının sonunda, Ekrem İmamoğlu'nun kulağına kar suyu karıştıran Bülent Kerimoğlu, önseçim yapılırsa İstanbul Belediye Başkan adayı olmak istediğini açıkladı.

CHP'de Ekrem İmamoğlu, kritik kavşağa doğru gidiyor.

Giderek adaylık şansı azalıyor Kaderini İstanbul'da yapılacak CHP ilçe başkanlıkları kongreleri belirleyecek. İlçe kongreleri 5 Ağustos'ta başlıyor.

SONUÇ

CHP'den son kulis:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'nu desteklemiyor. Meral Akşener'i önceki akşam ziyaret etti. Meral Akşener CHP ile Ankara'da işbirliği yapmazsa belediye başkan adayı olmak istemiyorlar. CHP'de oyun bitmez, kavga bitmez, hizip bitmez. Daha çok kulisler var. Sırayla..