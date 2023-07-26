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Verilen yeri beğenmedin o zaman başka yer bul!

Verilen yeri beğenmedin o zaman başka yer bul!

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Çiğli Harmandalı Çöp Tesisi'nin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'İDARE ETMEYE ÇALIŞIYOR'

Kaya, "Çöp konusunda 25 yıldır İzmir'i idare ediyorsunuz. Geçmişte Veysel Bey bakandı ve İzmir'den adaydı. Aziz Bey ile bir yapma girişimi göstermiyorsun gidip Menderes'e yapayım diyorsun" diye konuştu. TÜRKİYE'DE vahşi depolama ile çöp depolayan sadece Büyükşehir Belediyesi'nin kaldığını belirten Kaya, "Yamanlardaki yerin tahsisi var, yer belli. araya gelindi yer bulundu. Oturulup mutabık kalındı. Orman Bakanlığı istedikleri yerden verdi. Sen gidip oraya Planın buydu. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak o zaman başka yer bulacaksın. Hangi çağdayız ki vahşi depolama ile kalan ilçe belediyesi yok artık ancak İzmir Büyükşehir Belediyesi Harmandalı'nda bu yöntem ile çöp konusunu idare etmeye çalışıyor" dedi.

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