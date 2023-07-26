‘Yerinde Dönüşüm’e 100 bin başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak Yerinde Dönüşüm projemize 8'inci günde başvuru sayısı 100 bini buldu" dedi. Bakan Özhaseki, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilin ihyası için hayata geçirilen, 'Yerinde Dönüşüm' projesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Özhaseki, "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak Yerinde Dönüşüm projemize 8'inci günde başvuru sayısı 100 bini buldu. Bu müracaatların 86 bin 833'ü konut ve 13 bin 167'si iş yeri şeklinde gerçekleşti. Her daim yanımızda olup bizlere güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz; bir ve beraberiz. Şehirlerimizi güvenli bir şekilde inşa ederek eski canlılığına hep birlikte kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.