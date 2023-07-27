AK Partili belediyelerden Çerçioğlu’na misilleme!

Aydın'da İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından gelişen olaylar sonrası Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından 2019 yılında verilen otobüs ve sulama aracı geriye alındı. Araçların geriye alınması ilçede gündem olurken, dün AK Partili ilçe belediyelerinden araç desteği yağdı. Nazilli Belediyesi otobüs, Koçarlı Belediyesi kamyon ve Köşk belediyesi ise kepçe yolladı. Nazilli Belediyesi tarafından gönderilen otobüs Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ertürk tarafından İncirliova Belediye Başkan Vekili Bekir Kaykı'ya teslim edildi.

DESTEK TEŞEKKÜRÜ

İncirliova Belediye Başkan Vekili Bekir Kaykı, "Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce hiçbir gerekçe göstermeksizin hasta taşıma aracı olarak kullandığımız otobüsümüz ve sulama kamyonumuz geri alındı. Nazilli Belediyesi destek amaçlı bir otobüs getirdi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a, Başkan Yardımcısı Ali Ertürk'e ve Nazilli halkına destekleri için teşekkür ediyoruz. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya göreve geldiği günden beri İncirliova halkını hizmet konusunda mağdur etmedi. Yine halkımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi.