Efeler’de AK Gençlik Başkanı Özipek oldu

Aydın'da AK Parti Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı'na Ömür Özipek atandı. AK Parti Aydın Gençlik Kolları Başkanı Ozan Ancın, Özipek'i tebrik ederek hayırlı olması temennisinde bulundu. Gençlik Kolları İl Başkanı Ozan Ancın yaptığı açıklamada, "Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanlığımıza Ömür Özipek kardeşimiz atanmıştır. Görevi devreden Anıl Özkaya kardeşimize gayretlerinden ötürü teşekkür ederiz. Efeler gençliğine hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.