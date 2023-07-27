Uygur Türkleri meselesi masada

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, dün Türkiye'yi i ziyaret etti. Yi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ÇKP Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, başbaşa ve heyetler arası görüşmelerde ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alındı. Bu çerçevede, Çin Halk Cumhuriyeti'yle ikili ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaya dönük neler yapılabileceği hususu ile yatırımların karşılıklı olarak artırılması konuları gündeme geldi. Ziyaret vesilesiyle Uygur Türklerinin durumu da ele alındı. Ziyaret sırasında ayrıca, güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde de bulunuldu. Bu çerçevede Ortadoğu'daki gelişmeler, Ukrayna'daki son durum ve küresel mali sistem de değerlendirildi.