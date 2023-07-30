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Haberler Politika ‘Aşağılık eylemlere izin verilmesi kabul edilemez’

‘Aşağılık eylemlere izin verilmesi kabul edilemez’

BETÜL USTA
‘Aşağılık eylemlere izin verilmesi kabul edilemez’
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ile telefonda görüşerek, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırıları kınadı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede şöyle denildi: "Görüşmede, Bakan Fidan, Danimarka'da kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden ve süreklilik kazanan alçak saldırıları kınadığımızı yinelemiştir. Bakan Fidan devamla, Avrupa'daki İslam karşıtlığının alarm verici seviyeye ulaştığını, hatta bunun bir salgın haline gelmiş olduğunu vurgulayarak, ifade özgürlüğü adı altında söz konusu aşağılık eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirtmiştir. Bakan Fidan ayrıca, bu saldırıların önlenmesi için Danimarka hükümetinin derhal harekete geçmesini beklediğimizi de kaydetmiştir."
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